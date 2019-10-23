Марсель, Франция, , 11:20 — REGNUM Полиция Франции проводит специальную операцию в коммуне порта Сен-Рафаэль департамента Вар, расположенной на юге страны. Об этом 23 октября сообщается в официальном аккаунте национальной полиции страны в социальной сети Twitter.

«Полицейская операция на улице Вьей-Эглиз в Сен-Рафаэле. Движение затруднено», — говорится в сообщении французской полиции.

Также в нем выражается просьба к гражданам не вмешиваться в работу полиции и не распространять ложную информацию.

По данным телеканала BFMTV, спецоперация полиции проводится из-за человека, который пробрался в археологический музей и заперся в нем. Позднее на фасаде здания была обнаружена надпись с угрозами на рабском языке.