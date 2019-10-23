Бейрут, , 11:22 — REGNUM Беспилотный аппарат Израиля разбился на территории Ливана, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Представители израильской стороны отметили, что дрон рухнул не пересекая границу с Ливаном, упав на территории Израиля. Аппарат совершал, как отмечается, обычный разведывательный полет.

Что касается ливанской стороны, то по ее версии, беспилотник был сбит местным жителем из охотничьего ружья на юге страны. Что произошло в действительности, пока не известно.

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