И мать, и сын погибли.
По причине неблагополучия ребёнка забирали на несколько месяцев из семьи. Потом вернули, так как мать устроилась на работу.
Семья была неблагополучная, пишет Znak.com. Взрослые злоупотребляли алкоголем.
Это неисправность вытяжки системы отопления.
Следственный комитет назвал и предварительную причину трагедии.
На место выехал и.о. главы челябинского областного управления СКР Степан Шульга.
Под Челябинском возбудили дело по факту гибели пяти человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.
Два человека госпитализированы.
Четверо из них погибли.
Известно, что в доме жила семья из пяти человек.
На место срочно выехала глава Коркинского района Наталья Лощинина.
Тела пятерых людей нашли утром 23 октября.
В основном — члены семьи, также были гости.
Внутри находились семь человек.
Трагедия произошла в частном доме посёлка Роза на улице Щорса.