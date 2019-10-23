В челябинском посёлке Роза пять человек насмерть отравились угарным газом. Среди них десятилетний мальчик. Ещё два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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