23 Октября
 
11:36

И мать, и сын погибли.

11:35

По причине неблагополучия ребёнка забирали на несколько месяцев из семьи. Потом вернули, так как мать устроилась на работу.

11:35

Семья была неблагополучная, пишет Znak.com. Взрослые злоупотребляли алкоголем.

11:33

Глава Коркинского района Наталья Лощинина. korkino-raion.ru

11:23

Под Челябинском пять человек насмерть отравились угарным газом

11:22

Это неисправность вытяжки системы отопления.

11:20

Следственный комитет назвал и предварительную причину трагедии.

11:18

На место выехал и.о. главы челябинского областного управления СКР Степан Шульга.

11:16

Под Челябинском возбудили дело по факту гибели пяти человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

11:15

Два человека госпитализированы.

11:14

Четверо из них погибли.

11:14

Известно, что в доме жила семья из пяти человек.

11:13

На место срочно выехала глава Коркинского района Наталья Лощинина.

11:12

Тела пятерых людей нашли утром 23 октября.

11:12

В основном — члены семьи, также были гости.

11:12

Внутри находились семь человек.

11:11

Трагедия произошла в частном доме посёлка Роза на улице Щорса.