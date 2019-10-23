Альметьевск, Татария, , 11:09 — REGNUM В Альметьевске (Татария) оглашён приговор мужчине, который до смерти избил 75-летнюю жительницу города. Преступление он совершил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Фигурант проведёт в колонии строгого режима шесть лет. Приговор пока не вступил в законную силу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Осужденному исполнилось 26 лет. Убийство произошло в конце мая 2019 года. Мужчина, будучи пьян, в ходе ссоры ударил пожилую женщину в грудную клетку кулаками. Потерпевшая умерла позднее от полученных травм.

Напомним, также в Рязанской области в начале октября 2019 года задержали подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его пожилой супруги. Погибших пенсионеров с травмами обнаружили в их квартире.