Роза, , 11:03 — REGNUM В челябинском посёлке Роза пять человек смертельно отравились угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

По предварительным данным, причиной возникновения в жилище угарного газа стала неисправность вытяжки системы отопления, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, погибли четверо взрослых и ребёнок. Их тела были найдены утром 23 октября. Ещё два человека попали в больницу, их состояние медики оценивают как тяжёлое.

СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. На место срочно выехал и.о. руководителя областного управления Степан Шульга.

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