Красноярск, , 11:00 — REGNUM Следственный комитет РФ 23 октября обнародовал видео вскрытия сейфа, найденного после осушения одной из заводей на месте прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края.

Источник: Следственный комитет РФ, Youtube.com

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, обнаруженный металлический сейф был закрытым. Его нашли, осушив одну из заводей. Вскрыла сейф следственно-оперативная группа. В нём нашли девять колб с неповреждёнными пломбами, предположительно, с золотом, а также четырнадцать опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Изъятые находки приобщили к материалам уголовного дела.

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По предварительным данным, общий объём изъятого — порядка 18 кг.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае продолжается расследование уголовного дела о гибели 17 человек в результате прорыва дамбы на территории золотодобывающего рудника в Курагинском районе. Потерпевшими признал 31 человек. В списке пропавших без вести — три человека, их продолжают искать.

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