Барнаул, , 10:51 — REGNUM Трагедия в Красноярском крае, где в результате прорыва каскада дамб в Курагинском районе погибли золотодобытчики, подвигла алтайские власти провести мониторинг состояния гидротехнических сооружений региона. Судя по официальному сообщению сайта Алтайского края, по итогам проверок обнаружилось 95 таких объектов с неустановленным собственником. Причём, при оценке 20 из них выяснилось, что дамбы представляют реальную угрозу и могут стать причиной затопления сёл.

«Всего в крае числится 233 сооружения», — отметил министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин по итогам полной ревизии. Но из слов чиновника непонятно, что мешало провести такой мониторинг до трагедии на реке Сейба, и в Красноярском крае, и в других регионах — вопрос риторический.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2019 года в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма золотодобывающей артели. Под потами воды, глины и камней оказались временные общежития, в которых проживали рабочие артели. Погибли не менее 17 человек, ещё несколько числятся пропавшими без вести.

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