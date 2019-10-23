Челябинск, , 10:51 — REGNUM В челябинском Коркинском районе возбуждено уголовное дело по факту смерти пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Дело завели по факту причинения смерти по неосторожности. В частном доме посёлка Роза погибли пять человек, среди которых десятилетний мальчик. на место выехал и.о. главы областного управления СКР Степан Шульга.

Ещё два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии. Как сообщало ИА REGNUM, тела погибших были найдены утром. Всего в доме находились семь человек.

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