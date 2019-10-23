Ростов-на-Дону, , 10:48 — REGNUM Задержан подозреваемый в перестрелке в Ростовской области, сообщила 23 октября пресс-служба Следственного управления СКР по региону 23 октября.

«По результатам проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний местный житель. Принимаются меры к розыску иных лиц, причастных к совершению преступления», — сообщили в следственных органах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 22 октября на территории животноводческой точки в х. Чернозубов Орловского района Ростовской области несколько человек устроили стрельбу. В результате пятеро участников конфликта были убиты. Двое с огнестрельными ранениями находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Добавим, ранее сообщалось о двух задержанных. В розыске, по разным данным, остаются от трйх до четырёх человек.