Соледар, ДНР, , 10:45 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 24 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 447 единиц боеприпасов, сообщили 23 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 30 мин калибра 120 мм, 56 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Васильевка, Старомихайловка, Октябрь, Коминтерново, Новая Таврия, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов загорелся жилой дом в населённом пункте Коминтерново, повреждена кровля дома в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее зафиксировано 18 случаев нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ, в ходе которых боевики выпустили 206 единиц боеприпасов и подожгли дом в Коминтерново.

Читайте также: ДНР: ВСУ за сутки нарушили режим прекращения огня 18 раз