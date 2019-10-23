х. Чернозубов, , 10:38 — REGNUM Сотрудники полиции задержали двух человек после перестрелки в Ростовской области, сообщает 23 октября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Два человека пока задержаны, разыскивают еще четверых», — сообщил собеседник издания.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 22 октября на хуторе Чернозубов в ходе конфликта, возникшего из-за участков пастбищ, произошла перестрелка между местными жителями.

В результате инцидента пять человек были убиты, двое — госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время на месте происшествия работают следственные органы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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