Чебоксары, , 10:34 — REGNUM В Чебоксарах решается вопрос «о дальнейшем устройстве» шестилетней девочки, которая была избита и в настоящее время находится в больнице. Её состояние — средней степени тяжести, «самочувствие ближе к удовлетворительному». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 октября, сообщил на заседании регионального правительства глава минздрава Чувашии Владимир Викторов.

По словам министра, девочка поступила в больницу 18 октября.

«18 октября в 23:34 в приёмное диагностическое отделение Республиканской детской клинической больницы бригадой скорой помощью доставлена пациентка шести лет из отдела полиции со множественными поверхностными травмами и ушибами мягких тканей головы, туловища. По результатам осмотра установлен диагноз: множественные ушибы и ссадины мягких тканей головы, туловища, конечностей. Пациентка госпитализирована в отделение травматологии, ортопедии республиканской клинической детской больницы. В настоящее время состояние средней степени тяжести, самочувствие ближе к удовлетворительному», — сообщил Владимир Викторов.

Он также подчеркнул, что ребёнок получает «соответствующее лечение», проводятся занятия с психологом. Министр также сообщил, «начала заниматься» вопросом «по дальнейшему устройству» комиссия по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства.

В ходе заседания было отмечено, что девочку мог избить отец.

Ранее в минздраве отмечали, что в Чувашии в 2019 года в результате внешних причин погибли 30 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в одной из деревень Канашского района Чувашии погиб месячный младенец. По словам Владимира Викторова, мать оставила его дома с двухлетним ребёнком, а «когда вошла домой, то увидела, что кровать-люлька горит». Младенец скончался в больнице от полученных ожогов.

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