Чебоксары, 23 октября 2019, 10:34 — REGNUM В Чебоксарах решается вопрос «о дальнейшем устройстве» шестилетней девочки, которая была избита и в настоящее время находится в больнице. Её состояние — средней степени тяжести, «самочувствие ближе к удовлетворительному». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 октября, сообщил на заседании регионального правительства глава минздрава Чувашии Владимир Викторов.
По словам министра, девочка поступила в больницу 18 октября.
Он также подчеркнул, что ребёнок получает «соответствующее лечение», проводятся занятия с психологом. Министр также сообщил, «начала заниматься» вопросом «по дальнейшему устройству» комиссия по делам несовершеннолетних, опеки и попечительства.
В ходе заседания было отмечено, что девочку мог избить отец.
Ранее в минздраве отмечали, что в Чувашии в 2019 года в результате внешних причин погибли 30 несовершеннолетних.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября в одной из деревень Канашского района Чувашии погиб месячный младенец. По словам Владимира Викторова, мать оставила его дома с двухлетним ребёнком, а «когда вошла домой, то увидела, что кровать-люлька горит». Младенец скончался в больнице от полученных ожогов.
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