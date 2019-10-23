Ярославль, , 10:23 — REGNUM В Ярославской области начат сбор средств для помощи пострадавшим в пожаре в Ростове Великом, где погибли 7 человек, в том числе 5 детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе.

Цветы у сгоревшего дома в Ростове

Сбором денег займется ярославское отделение «Российского фонда милосердия и здоровья». Средства пойдут исключительно на решение проблем людей, потерявших близких, жилье и имущество. Их более 20 человек, среди пострадавших есть семьи с детьми. «Случилась беда, и мы надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которые помогут пострадавшим с ней справиться», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор ЯООБОФ «Российский фонд милосердия и здоровья» Светлана Лягушева.

Контролировать сбор и расходование средств будет специально созданный оргкомитет, в который войдут общественники, чиновники и депутаты. Реквизиты для пожертвований опубликованы на сайте Ярославской областной думы.

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