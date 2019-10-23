Уфа, , 10:17 — REGNUM Следователи в Уфе устанавливают обстоятельства смерти 14-летнего подростка, которому стало плохо в торговом центре города. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Башкирии.

По предварительным данным, 22 октября текущего года три подростка находились в туалете ТРК «Семья». В какой-то момент 14-летняя девушка потеряла сознание. Посетители вызвали скорую помощь, которая ее госпитализировала. Однако врачи не смогли ее спасти. Девушка скончалась в тот же день, не приходя в сознание.

Сейчас следователи работают на месте происшествия, опрашивают очевидцев. Для установления причин смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме этого, проводятся иные следственные действия.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.