Санкт-Петербург, , 10:13 — REGNUM Сотрудник полиции в Петербурге получил ранение при задержании 71-летнего правонарушителя. Несмотря на ранение, полицейский сумел обезоружить и задержать злоумышленника.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел 22 октября около 19:30 в помещении торгового комплекса на улице Ефимова, 3 — это рядом с Сенной площадью. 33-летний сотрудник полиции задерживал злоумышленника, вооруженного ножом, и получил ранение руки.

Полицейскому потребовалась медицинская помощь. К счастью, рана оказалась неопасной, сотрудник в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.

Правонарушителя доставили в отдел полиции. В отношении него был составлен протокол о мелком хулиганстве, а по факту нападения на полицейского решается вопрос о возбуждении уголовного дела.