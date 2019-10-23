Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 10:11 — REGNUM На Ямале взят под стражу 40-летний житель города Ноябрьска по обвинению в изнасиловании девочки, не достигшей 12-летнего возраста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Следствием установлено, что в августе 2019 года гражданин через социальную сеть познакомился с малолетней девочкой, назначил ей встречу. Достоверно зная о возрасте ребёнка, изнасиловал школьницу. Родители девочки узнали о происшествии. Злоумышленник пытался скрыться от правоохранительных органов, но 18 октября был вычислен и доставлен в Ноябрьск.

Против гражданина возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст.131 УК РФ («Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста») и п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).