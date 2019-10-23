Минембве, , 10:15 — REGNUM В долине Рузизи и Физи в провинции Южное Киву на востоке ДР Конго не прекращаются атаки на мирных граждан. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации радиостанции, несмотря на то, что в горных районах города Минембве войска армии ДР Конго и члены миротворческой миссии ООН в ДР Конго (MONUSCO) укрепили свои позиции, убийства жителей города и его окрестностей продолжаются.

Как сообщают журналисты, во многих районах округа Минембве можно увидеть сожженные дома, скот, в особенности коровы, пропал, а многие жители были вынуждены бежать из своих деревень, начиная с сентября этого года. Перемещению не подверглись только представители этноса ньямуленге, что, однако, по словам их представителя Эли Нтамбара не говорит о том, что нападения были вызваны межэтническим конфликтом.

«Все время мы жили вместе, как друзья и родственники. Есть даже деревни, где разные этносы жили вместе. Но проблема заключается в том, что правительство не принимает мер по уничтожению вооруженных группировок», — заявил он в интервью журналистам RFI.

Другой житель пострадавших районов Венанс Кибингира также обвиняет правительство в бездействии, добавив, что к столкновениям причастны боевики из Руанды и Бурунди.

«Я могу доказать, что некоторых людей специально отправляют сюда совершать эти [атаки]. Если бы не это обстоятельство, то столкновения бы уже прекратились. Но они продолжаются, всякий раз они возвращаются и делают это снова. В этой ситуации я могу утверждать, что соседние страны направляют сюда людей, чтобы подорвать нашу безопасность. Все вооруженные группировки, угрожающие нашей безопасности, присылают сюда специально. Нет ни одной группировки, которую бы сюда не направили», — заявил он.

Со своей стороны представитель окружной администрации Гади Мукиза подтвердил, что происходящее в Минембве — не межэтнический конфликт, добавив, что в регионе необходимо провести военную операцию.

«Мы очень сильно пострадали от боевиков… Они начали [нападения] в марте, и до настоящего времени они по непонятным причинам поджигают дома и угоняют коров… Мы все что-то потеряли, потому что каждый бежит, опасаясь за свою жизнь», — заявил Мукиза в интервью репортеру RFI Соне Ролли.