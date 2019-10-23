Чебоксары, 23 октября 2019, 10:11 — REGNUM В Канашском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели младенца, которой получил ожоги в люльке и скончался от полученных ранений в больнице. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 октября, сообщил глава минздрава республики Владимир Викторов на заседании регионального правительства.
По словам министра, несчастный случай произошёл 22 октября в одной из деревень Канашского района.
Младенец был доставлен в больницу, где скончался от полученных ожогов
По данным минздрава, в результате внешних причин в Чувашии с начала года умерли 30 несовершеннолетних.