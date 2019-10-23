Чебоксары, , 10:11 — REGNUM В Канашском районе Чувашии выясняют обстоятельства гибели младенца, которой получил ожоги в люльке и скончался от полученных ранений в больнице. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 23 октября, сообщил глава минздрава республики Владимир Викторов на заседании регионального правительства.

По словам министра, несчастный случай произошёл 22 октября в одной из деревень Канашского района.

«Погиб ребёнок в возрасте одного месяца шести дней. Семья полная, состоит из четырёх человек, в том числе двое детей. Живут в кирпичном доме, все условия есть. Мама вышла на улицу, оставив дома двухлетнего ребёнка с ребёнком в возрасте один месяц и шесть дней. Когда вошла домой, то увидела, что кровать-люлька горит», — сказал Владимир Викторов.

Младенец был доставлен в больницу, где скончался от полученных ожогов

По данным минздрава, в результате внешних причин в Чувашии с начала года умерли 30 несовершеннолетних.