Тегеран, , 10:19 — REGNUM Глава Ормузской организации по предотвращению чрезвычайных ситуаций Мортеза Салими заявил, что в городах Лемазан и Кухред иранской провинции Хормозган произошло землетрясение магнитудой 5.6 баллов. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам чиновника, землетрясение началось после полудня приблизительно в 15 часов. Эпицентр находился на глубине 9,8 км. На место происшествия были отправлены спасательные группы, а также команды специалистов для оценки ущерба.

Мортеза Салими заявил, что в результате толчков никакие промышленные объекты повреждены не были, и на данный момент гражданам провинции ничто не угрожает.