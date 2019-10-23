Казань, , 10:02 — REGNUM Приволжский районный суд Казани признал врача-уролога виновным в мошенничестве. 63-летний медик ввёл в заблуждение пациента о платности бесплатной услуги. В итоге пациент оплатил операцию. Приговор составил два года условно, так как ущерб фигурант возместил, а вину признал. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Речь шла об операции фаллоэндопротезирование. Пациент обратился за данной услугой, входящей в перечень финансируемых посредством программы обязательного медстрахования, в апреле 2019 года. Врач сообщил, что протеза на данную манипуляцию нет и вообще она платная. Протез при этом в наличие был. Ущерб пострадавшему составил 97 тыс. рублей, которые фигурант уже возместил.

Приговор на сегодня в законную силу не вступил.

Напомним, громкое уголовное дело в отношении двух врачей-хирургов было возбуждено в сентябре 2019 года в Нижегородской области. Там также речь шла о покупке расходного материала (стента) на средства пациента. Дело расследуется, а в защиту медиков выступили коллеги и Ассоциация флебологов России.

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