х. Чернозубов, , 09:54 — REGNUM Один из участников перестрелки в Орловской районе Ростовской области, в результате которой были убиты пять человек, задержан правоохранительными органами, ещё трое остаются в розыске.

«Один задержан. Он и не скрывался», — сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.

В следственных органах и полиции эту информацию пока официально не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на хуторе Чернозубов, на животноводческой точке, в результате конфликта из-за пастбищ, между группами мужчин произошла перестрелка. Пять человек были убиты, двое ранены и находятся в реанимации. Ранее Исраилов заявлял СМИ, что такого конфликта «ничего не предвещало».

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