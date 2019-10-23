р-н Нижневартовский, , 09:53 — REGNUM В Нижневартовском районе Югры был выявлен факт незаконной охоты на соболей. Ущерб, причинённый природным ресурсам за три особи ценного зверя составил 190 тысяч рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по ХМАО.

Ловля шла с помощью капканов. Установлено, что охотой на соболей занимался вахтовик, 49-летний житель Томской области.

Против вахтовика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.