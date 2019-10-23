Барнаул, , 09:53 — REGNUM Власти Алтайского края услышали призыв медиков центральной районой больницы в Ключевском районе (ЦРБ), заявивших о низких заработных платах, несправедливом их распределении и отсутствии медикаментов. Как сообщает«Алтайская правда» со ссылкой на региональный минздрав, исполняющая обязанности главного врача данного медучреждения уже написала заявление об увольнении, ведутся предварительные собеседования с двумя кандидатурами в новое руководство.

Комплексной проверкой больницы по поручению губернатора Виктора Томенко займётся специальная комиссия, состоящая из кадровиков, ревизоров и экономистов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне коллектив Ключевской ЦРБ написал открытое обращение к властям Алтайского края, в котором указал, что проблемы медицинского учреждения не решаются, а руководство ЦРБ игнорирует жалобы.

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