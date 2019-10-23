Джинджа, Уганда, , 09:49 — REGNUM Полиция опознала трех из семи человек, погибших в результате автомобильной аварии, произошедшей вечером в понедельник, 21 октября, в районе населенного пункта Уолумбе в округе Джинджа, расположенного вдоль шоссе Джинджа — Камули. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

Генри Мугалула, начальник отделения полиции Северной Джинджи, рассказал, что авария с участием двух грузовиков с сахарным тростником произошла из-за перегрузки и отказа систем управления обоих грузовиков.

«Авария произошла, когда грузовик с сахарным тростником не смог подняться на холм на перекрестке Уолумбе и откатился назад, прежде чем опрокинуться. Жители пытались убрать грузовик с дороги, когда в них врезался еще один грузовик, также перегруженный сахарным тростником», — сказал он.

Мугалула опознал некоторых из жертв как Исму Мулему, политического помощника министра землепользования Исаака Мусумбе, Ивану Мбаде и Вайсва Валухо среди других погибших.

«Многие другие участники ДТП получили ранения и находятся в разных больницах и медицинских центрах, а некоторые были доставлены в областную больницу Джинджи», — сказал Мугалула.

Он добавил, что другие жертвы не могут быть опознаны из-за полученных ими ранений.

Бывший окружной советник городского совета Бувенге Питер Камвами призвал полицию арестовать водителей и привлечь их к ответственности за трагедию.