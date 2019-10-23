Анкара, , 09:48 — REGNUM Правоохранительные органы Турции задержали 527 нелегальных мигрантов на северо-западе страны, об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Беженцы пытались незаконно проникнуть на территорию Европейского союза. Как отмечают в правоохранительных органах, задержанные были выходцами из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Марокко, Алжира, Сирии, Афганистана.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности, речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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