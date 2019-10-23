Уфа, , 09:57 — REGNUM В Уфе скончалась девочка, которой стало плохо в торговом центре «Семья». Об этом 23 октября сообщает ufa1.ru.

По информации издания, девочке стало плохо в торговом центре Уфы и она упала без сознания. Ребенку вызвали скорую помощь, но врачам спасти ее не удалось. Через пол часа девочка скончалась в больнице.

Издание, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что девочка училась в седьмом классе и жила в частном секторе вместе со своей мамой.

По словам источника издания, причиной смерти ребенка могло стать отравление газом из балончика.

Отмечается, что настоящую причину смерти девочки установят эксперты.