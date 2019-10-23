Уфа, 23 октября 2019, 09:57 — REGNUM В Уфе скончалась девочка, которой стало плохо в торговом центре «Семья». Об этом 23 октября сообщает ufa1.ru.
По информации издания, девочке стало плохо в торговом центре Уфы и она упала без сознания. Ребенку вызвали скорую помощь, но врачам спасти ее не удалось. Через пол часа девочка скончалась в больнице.
Издание, ссылаясь на собственный источник, сообщает, что девочка училась в седьмом классе и жила в частном секторе вместе со своей мамой.
По словам источника издания, причиной смерти ребенка могло стать отравление газом из балончика.
Отмечается, что настоящую причину смерти девочки установят эксперты.