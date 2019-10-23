Москва, , 09:46 — REGNUM Ограбление салона связи в Москве произошло вечером 22 октября. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По данным правоохранителей, в салон связи, расположенный в одном из торговых центров, вошел мужчина, который прикрыл лицо шарфом.

«Угрожая предметом, похожим на пистолет, продавцу данного салона, открыто похитил из подсобного помещения денежные средства в сумме 733 тысяч 600 рублей и скрылся», — сообщили в пресс-службе журналистам.

Возбуждено уголовное дело, подробности происшествия выясняются.

Ранее в Москве произошло ограбление продуктового магазина. 18 октября четверо неизвестных, угрожая холодным оружием, похитили продовольственные товары. Они скрылись до прибытия полиции.