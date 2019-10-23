Чебоксары, , 09:22 — REGNUM В Чебоксарском районе вынесен приговор 41-летнему жителю одной из деревень, которого обвинили в смерти сожительницы. Мужчина нанёс жертве множество ударов по голове, однако в суде настаивал на своей невиновности и заявил, что «несколько ударов по щекам, чтобы ее разбудить», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Чувашии.

Судом установлено, что 1 мая 2019 года после распития спиртных напитков мужчина во время ссоры избил свою сожительницу, у которой затем диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. От полученной травмы она скончалась через несколько часов. Причиной конфликта стала ревность.

«В судебном заседании подсудимый свою вину не признал, указав, что потерпевшую по голове он не бил, а лишь нанес несколько ударов по щекам, чтобы ее разбудить», — говорят в прокуратуре Чувашии.

В следственном управлении СКР по Чувашии, которое расследовало преступление, отмечают, что причастность мужчины подтверждается показаниями свидетелей, заключениями судебных экспертиз. Согласно судебно-психиатрической экспертизе, оснований для признания обвиняемого невменяемым не установлено.

22 октября Чебоксарский районный суд признал мужчину в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего»). Злоумышленнику назначено девять лишения свободы отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Канаше был осуждён 41-летний безработный, которому инкриминировали аналогичную статью УК. Следствием и судом установлено, что вечером 30 июня 2019 года злоумышленник, находясь у себя дома в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры с 33-летней сожительницей нанес ей один удар ножом в паховую область, повредив правую бедренную артерию. В результате женщина скончалась через короткий промежуток времени. Подсудимый получил наказание в виде 7 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее осужденный пять раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе имеет непогашенную судимость за грабеж.