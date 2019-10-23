Норильск, Красноярский край, , 09:18 — REGNUM По факту гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» в Норильске возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ («Нарушения правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По предварительной версии следствия, вечером 22 октября на руднике «Таймырский» ЗФ «ГМК «Норильский никель» двое сотрудников направились в горную вентиляционную выработку транспортного заезда на глубине 1345 метров. Они планировали проверить состояние объекта.

Прошло несколько часов, а работники до сих пор не вернулись. Горный мастер отправился их искать.

Когда на связь перестали выходить все трое, начала работу поисковая группа, обнаружившая тела работников (40, 45 и 49 лет).

Следствие приводит предварительную информацию о том, что работники отравились «неустановленным веществом».

Место происшествия осмотрели. Назначены медицинские судебные экспертизы, запрошена техническая документация предприятия. Проводятся допросы свидетелей и очевидцев. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следствие проводило проверку по факту гибели троих работников рудника.

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