Кызыл, , 09:13 — REGNUM Полицейские в Туве применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя ВАЗ-21 104, не реагировавшего на требование остановиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД республики.

Инцидент произошёл 19 октября около двух часов ночи. За нарушителем начали преследование сотрудники ДПС.

«Совершая опасные маневры, он создавал реальную угрозу для других участников дорожного движения. Выехав за черту города, он продолжил движение на высокой скорости по автодороге «Кызыл — Эрзин», — рассказали в ведомстве.

Тогда инспектор сделал предупредительный выстрел в воздух, после чего произвел несколько выстрелов по колесам автомобиля. Лишь после того, как переднее левое и заднее правое колёса автомобиля были пробиты, нарушитель остановился. Им оказался 24-летний житель села, не имевший документов.

Против него были составлены административные материалы по нескольким статьям, а том числе за «управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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