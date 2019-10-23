Николаев, Украина, 23 октября 2019, 09:13 — REGNUM Один человек погиб, семеро получили травмы в результате столкновения двух машин на трассе «Благовещенское — Николаев», сообщили 22 октября в пресс-службе национальной полиции Николаевской области Украины.
Столкнулись Mercedes Vito с шестью людьми и Fiat Qubo, в котором ехали водитель и пассажир.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Одесской области с дороги слетел автомобиль и врезался в кирпичную стелу. В результате он загорелся, погибли два человека.
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