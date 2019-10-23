Нижневартовск, Югра, , 09:09 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) завершено расследование уголовного дела в отношении владелицы косметической фирмы, которую обвиняют в ущербе банкам на сумму более трёх миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Установлено, что являясь руководителем фирмы по предоставлению косметических услуг, женщина в 2018 году оформила 37 фиктивных договоров с гражданами, которые ранее были клиентами фирмы. Фальшивые документы она предоставила в банки для одобрения выдачи кредитов и займов. Ей были выданы ссуды на сумму более трёх миллионов рублей, которыми женщина распорядилась по собственному усмотрению.

Против неё было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Сейчас оно направлено в суд для рассмотрения по существу.