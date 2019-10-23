Москва, , 08:50 — REGNUM Российскую телеведущую Елену Малышеву доставили с гипертоническим кризом в одну из московских больниц. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Первый раз в жизни у меня поднялось давление, — сказала телеведущая. — Первый раз в жизни у меня был гипертонический криз».

По ее словам, прибывшие к ней сотрудники скорой помощи снизили ей давление, однако посоветовали проехать вместе с ними в больницу для полного обследования.

«Вот так вот себя чувствует пациент на каталке. Мне, на самом деле, стало намного лучше, а было, конечно», — сказала Малышева, ведя прямую трансляцию в Instagram.

В настоящее время жизни и здоровью телеведущей ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября в Москве актер Виктор Балабанов был экстренно доставлен в одну из столичных клиник с приступом тахикардии.

По словам самого актера, он попал в больницу из-за проблем сердцем, которые наблюдаются у него с детства из-за осложнений после ангины.

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