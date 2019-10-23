Благовещенск, , 08:52 — REGNUM В Михайловском районе Приамурья полиция провела проверку информации о жестоком обращении с животными, в результате возбуждено уголовное дело, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проверкой было установлено, что житель села Новочесноково жестоко издевался над собаками, снимая это на видео и выкладывая в социальные сети. 8 октября им была убита собака, процесс убийства он снимал на видео.

Против мужчины возбуждено дело по статье «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий с публичной демонстрацией».

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело за издевательство над собакой было возбуждено в отношении жителя Удмуртии.