Красноярск, , 08:44 — REGNUM По состоянию на 23 октября стационарное лечение проходят 18 пострадавших в результате прорыва дамбы в Курагинском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

В стационаре Курагинской районной больницы находятся семь человек с травмами лёгкой и средней степени тяжести. Два пациента лечатся в Минусинской межрайонной больнице. В краевой клинической больнице в Красноярске находятся девять человек.

Также уточняется, что в вахтовом посёлке дежурит бригада скорой медицинской помощи.

«Угрозы жизни у пациентов нет», — заверили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября на территории золотодобывающего рудника недалеко от поселка Щетинкино Курагинского района прорвало технологическую дамбу. Затопило два рабочих балка. Погибли 17 человек, без вести пропавшими считаются три человека. Пострадали 44 человека.

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