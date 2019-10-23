Сан-Педро-де-ла-Пас, , 08:42 — REGNUM По уточнённым данным, в результате наезда автомобиля на группу демонстрантов в городе Сан-Педро-де-ла-Пас в Чили погибли два человека. Ранее сообщалось об одной жертве злоумышленника. Как сообщает издание La Opinión de Chiloé 23 октября, на месте трагедии погиб 20-летний молодой человек.

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Кроме того, 19 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди них оказался и ребёнок четырёх лет. Его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Спасти маленького пациента медикам не удалось. Он скончался и стал второй жертвой наезда. Эту информацию подтвердил сотрудник полиции шестого полицейского участка в Сан-Педро-Де-Ла-Пасе.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл накануне вечером, 22 октября. Автомобиль на высокой скорости въехал в толпу протестующих в чилийском городе Сан-Педро-де-ла-Пас на юге страны. Находившиеся на месте происшествия люди перевернули машину, когда она остановилась, и начали бить водителя. Виновник страшной аварии арестован.

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