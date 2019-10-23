Киев, , 08:45 — REGNUM В результате взрыва гранаты в центе Киева погиб экс-участник гражданской войны в Донбассе и охранник здания, возле которого произошёл взрыв, сообщило 23 октября издание Liga.net.

«Киев, Пушкинская, 34. Взрыв унес жизни двух. Сенсей «Купол» ушёл в небо. Страна потеряла «живую легенду», — написал в социальной сети Facebook бывший участник карательной операции против Донбасса Сергей Тищенко.

Как подтвердили в полиции, «Сенсеем» оказался некий Виктор Дегтярёв 1966 года рождения, член добровольческого бандформирования, основатель благотворительного фонда «Купол». С 2014 года Дегтярёв участвовал в гражданской войне, был серьёзно ранен в руку.

Вторым погибшим оказался охранник здания, возле которого произошёл взрыв, 1977 года рождения.

Девушка, которая также пострадала при взрыве, госпитализирована. Она получила лёгкие ранения, поскольку находилась в 30 метрах от эпицентра взрыва.

Как сообщало издание Strana.ua, взрыв прогремел возле бара «Пророк» на улице Пушкинской. Очевидцы утверждают, что погибшие сидели на ступеньках заведения и вертели в руках гранату.

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