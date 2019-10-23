Бужумбура, , 08:43 — REGNUM Вооруженные силы Бурунди уничтожили 14 боевиков, проникнувших в строну из Демократической Республики Конго (ДРК), об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.

Столкновения произошли в провинции Бубанза, после ликвидации бандитов было изъято вооружение. Отмечается, что информация о вторжении боевиков поступила от местных жителей.

Напомним, власти Бурунди ведут борьбу с повстанческой группировкой, которая имеет укрытия в соседней ДРК. Противостояния вспыхнули в 2015 году, после избрания президента Пьера Нкурунзиза на третий срок.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Бурунди пытаются установить контроль над СМИ перед выборами