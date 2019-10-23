Бужумбура, 23 октября 2019, 08:43 — REGNUM Вооруженные силы Бурунди уничтожили 14 боевиков, проникнувших в строну из Демократической Республики Конго (ДРК), об этом 23 октября сообщает Anadolu Ajansi.
Столкновения произошли в провинции Бубанза, после ликвидации бандитов было изъято вооружение. Отмечается, что информация о вторжении боевиков поступила от местных жителей.
Напомним, власти Бурунди ведут борьбу с повстанческой группировкой, которая имеет укрытия в соседней ДРК. Противостояния вспыхнули в 2015 году, после избрания президента Пьера Нкурунзиза на третий срок.
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