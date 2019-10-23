Тюмень, , 08:38 — REGNUM В Тюмени передано в суд дело о гибели 17-летней девушки в батутном центре в январе 2019 года. Управляющий центром обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

Установлено, что вечером 5 января 2019 года школьница совершила несколько сложных прыжков с переворотами на батуте. При выполнении сальто она упала на полотно батута, получив смертельную травму шеи. Следствие выяснило, что во время выполнения опасных прыжков рядом с девушкой не было инструкторов, которые бы запретили ей исполнять смертельные трюки.

Кроме того, обвиняемый управляющий допустил до работы в батутном центре сотрудников без надлежащего уровня знаний и подготовки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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