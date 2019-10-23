Самара, , 08:36 — REGNUM Материалы проверки по факту избиения пятиклассника во время перемены в самарской школе № 166 были изъяты сотрудниками следственного управления СКР по Самарской области из полиции для проведения доследственной проверки. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, материалы дела были изъяты следователями в связи с тем, что телесные повреждения были причинены несовершеннолетнему ребенку. Более того, его избиение произошло в школе.

Отмечается, что процессуальная проверка случившегося была начата полицейскими 17 октября текущего года. Поводом для этого послужило сообщение из медицинского учреждения Самары куда доставили избитого мальчика 2008 года рождения.

Сообщается, что доследственная проверка будет проходить в территориальном следственном отделе города Самары СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что информация об избиении пятиклассника старшеклассником на перемене в школе №166 города Самары появилась в СМИ 21−22 октября.