Холмск, Сахалинская область, , 08:29 — REGNUM В районе бывшего посёлка Старомаячное Томаринского округа на Сахалине случайно обнаружены скелетированные останки человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Холмском межрайонном отделе полиции.

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Жуткая находка оказалась на берегу Татарского пролива. Приехавшие следователи Холмского межрайонного отдела осмотрели останки человека, но с ходу определить не то что личность, но даже пол и возраст, а тем более причину смерти — невозможно.

Скелетированные останки отвезли на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Углегорском районе Сахалина дорожные рабочие обнаружили большую могилу с 16-ю захоронениями. По оценкам экспертов, могиле больше 25 лет, в ней захоронения этнических меньшинств.