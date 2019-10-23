Красноярск, , 08:11 — REGNUM Власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Норильском промышленном районе, назвав его «нештатной ситуацией».

«22 октября на руднике «Таймырский» в результате нештатной ситуации погибли и пострадали несколько человек. Это несчастье болью отозвалось в сердцах норильчан, всех жителей Красноярского края», — говорится в тексте соболезнования, размещённом на официальном сайте правительства региона.

Подчёркивается, что трагедия должна послужить «важным уроком в деле обеспечения безопасности труда на предприятиях края».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на руднике «Таймырский» ЗФ ПАО ГМК «Норильский никель» при проведении горных работ на глубине 1345 метров по неизвестной пока причине погибли три человека. Обстоятельства ЧП выясняются, СК проводит проверку.

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