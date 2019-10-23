р-н Ялуторовский, , 07:58 — REGNUM В Ялуторовском районе Тюменской области задержан мужчина, подозреваемый в краже денег из ящика для пожертвований в мечети. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что ранее судимый, безработный 34-летний мужчина с помощью гвоздодёра сорвал навесной замок с ящика, предназначенного для пожертвований в мечети. Присвоив себе более 3,7 тыс. рублей рублей, он, по его словам, намеревался эти деньги потратить в продовольственном магазине.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.