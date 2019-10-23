Красноярск, , 07:58 — REGNUM Водолазы проводят обследование территории, затопленной в результате прорыва дамбы в Красноярском крае. Об этом сообщили 23 октября в региональном учреждении «Спасатель».

Водолазы МЧС РФ на месте прорыва дамбы 24.mchs.gov.ru

Отмечается, что водолазы уже осуществили несколько спусков, в ходе которых обнаружили и извлекли из воды три затопленных легковых автомобиля. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Напомним, в ночь на 19 октября в Курагинском районе Красноярского края произошёл прорыв дамбы технологического водоёма на реке Сейба. Потоками глины, воды и камней были затоплены два временных общежития, в которых проживали рабочие, в результате чего погибли 17 человек. Судьба ещё нескольких человек до сих пор остаётся неизвестной.

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