Красноярск, , 08:00 — REGNUM Водитель автобуса погиб, две пассажирки пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком на автодороге Ачинск-Ужур-Троицкое в Красноярском крае. Об этом 23 октября сообщает региональный портал newslab.ru.

По информации ГИБДД, рейсовый автобус Higer выехал из Ачинска в направлении города Назарово и на двенадцатом километре врезался в следовавший перед ним грузовой автомобиль Howo.

49-летний водитель автобуса погиб при столкновении, женщины 54 и 59 лет доставлены в больницу.

Трагедия произошла 22 октября ориентировочно в 21:30 по местному времени. По свидетельству очевидцев, она могла быть вызвана неработающими световыми приборами грузовика.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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