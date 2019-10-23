Благовещенск, , 07:50 — REGNUM Благовещенские таможенники в ноябре 2018 года пресекли попытку вывоза из России в Китай ордена Красной Звезды, и только сейчас стало известно, кому он принадлежал, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как обнаружили таможенники, орден Красной Звезды № 1 232 936 был вручен 21 апреля 1945 года командиру стрелкового взвода в 372-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта лейтенанту Николаю Занкину, который в послевоенное время проживал в Приамурье и умер в 1979 году.

Таможенникам удалось найти наградные документы, которыми Николай Занкин был представлен к награждению.

«Умело командуя взводом, он обеспечил стремительное преследование противника и не дал ему закрепиться на промежуточных рубежах. Только в одном бою он со своим взводом уничтожил порядка 20 немецких солдат. За проявленные стойкость, мужество и умелое командование взводом товарищ Занкин был представлен к награждению орденом Красной Звезды», — сказано в наградных документах.

Орден передан на хранение в администрацию президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородском аэропорту правоохранители задержали торговца государственными наградами.