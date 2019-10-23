Красноярск, , 07:27 — REGNUM В Курагинском районе Красноярского края для ликвидации последствий, вызванных разрушением дамбы, в аварийно-спасательных работах применяются беспилотники. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 октября в ГУ МЧС России по региону.

22 октября для понижения уровня воды в реке Сисим построили временные дамбы: заводи отсекли от основного русла. Тела двоих погибших нашли, обследуя осушенный участок.

Поисковые работы продолжаются. 23 октября также будут возводиться временные дамбы.

В списке пропавших без вести по-прежнему три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курагинском районе Красноярского края 19 октября в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске погибли 17 человек, пострадали 44 человека. Возбуждено уголовное дело, фигуранты арестованы на два месяца.

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