Якутск, , 07:20 — REGNUM Более 170 жителей села Сайылык Кобяйского района Якутии 22 октября вышли на митинг с требованием достроить в селе школу. Её должны были сдать в эксплуатацию в этом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Но на месте школы — чистое поле и забитые сваи.

Читайте также: В камчатском городе Елизово с прошлого столетия строят школу

Первые и, как оказалось, последние сваи под будущую школу на 275 мест забили в 2016 году, и строительство остановилось.

По словам главы села Анны Сысоевой, перед началом строительства были снесены старая школа, музей, интернат и мастерские, пишет News.Ykt.Ru.

«Во всех районах школы расположены в новых современных зданиях. Только наш Мукучинский наслег, который является вторым крупным населённым пунктом района, не имеет соответствующего здания», — озвучила Сысоева.

Дети учатся в аварийном здании 1973 года постройки. В этом году Роспотребнадзор вынес решение в 2020 году закрыть школу по санитарным нормам.

Не дождавшись движений в постройке школы, сельчане вышли на митинг.

Фельдшер участковой больницы Николай Прокопьев акцентировал, что из-за плохих условий увеличилось количество простудных заболеваний.

«Дети вынуждены в — 45 градусов переходить из одного здания в другое. Учебные классы очень маленькие. Например, 17 детей ютятся на 16 кв. метрах», — сказал медик.

Как сообщало ИА REGNUM, в Елизово на Камчатке с 1990 года никак не могут построить школу. Стройка вытянула из бюджета уже 800 млн рублей.