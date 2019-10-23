р-н Омутинский, , 07:08 — REGNUM В Тюменской области мужчину лишили свободы за неуплату штрафа за взятку инспектору ГИБДД. Причём мзду осуждённый пытался дать за правонарушение, совершённое своим знакомым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Тюменской области.

Установлено, что будучи в состоянии алкогольного опьянения житель Омутинского района передал управление своим автомобилем товарищу, который тоже был пьян. На дороге их задержал инспектор дорожно-патрульной службы, который составил протокол по ч. 1 ст.128 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Владелец автомобиля предложил инспектору взятку размером в 30 тыс. рублей за уничтожение материалов дела. Инспектор ГИБДД доложил о взяткодателе вышестоящему руководству, и мужчину суд приговорил к 900 тыс. рублей штрафа за коррупционное преступление.

Владелец автомобиля штраф не оплатил. Судебный пристав-исполнитель вышла в суд с представлением и судья заменила административный штраф на лишение свободы сроком пять месяцев колонии общего режима.