Южно-Сахалинск, , 07:07 — REGNUM Возгорание произошло на чердаке двухэтажного дома в Южно-Сахалинске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар возник на чердаке дома на улице Телеграфной, огнем охвачена площадь 100 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимают участие 12 человек личного состава и четыре единицы спецтехники. По состоянию на 14:15 по местному времени (06:15 по московскому) пожар удалось локализовать, спасатели приступили к окончательной ликвидации возгорания. Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 23 октября произошел пожар в гостиничном комплексе во Владимирской области. Сообщалось, что огонь возник в одном из номеров гостиницы в селе Сенинские Дворики. Информации о пострадавших не поступало.

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